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Путин назвал на G20 два главных риска пандемии

22 ноября 2020, 13:10  •  103 • Политика
Президент России Владимир Путин, выступая на G20, назвал два главных риска пандемии коронавируса. По его мнению, это массовая безработица и рост бедности.
Рост бедности и "застойную массовую безработицу" президент России Владимир Путин назвал двумя главными рисками пандемии коронавируса. Вопрос экономических последствий для мира российский лидер поднял во время своего выступления на саммите G20.
"Главным риском, конечно, несмотря на некоторые позитивные сигналы, остаётся массовая долгосрочная так называемая "застойная" безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности", - подчеркнул Путин, добавив, что роль "Большой двадцатки" как раз и состоит в том, чтобы этого не допустить.
По мнению главы государства, пандемия COVID-19 запустила такой мощный системный экономический кризис, которого мир не знал ещё со времён Великой депрессии.
"Серьёзно подорван рост национальных экономик, - напомнил Путин. - Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов".
Рассказал Путин и о том, как наша страна справляется с пандемией, стараясь снизить, минимизировать её последствия. Российский лидер отметил, что на эти нужды было направлено 4,5% ВВП. Такие меры, как отмечается, и позволили избежать необратимых потерь.

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