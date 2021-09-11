Путин назвал Москву примером эффективной борьбы с пандемией

Москва показывает пример эффективных и слаженных действий в борьбе с пандемией, находит баланс между ограничениями и нормальной жизнью города. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил президент России Владимир Путин.

«Уже второй год, к сожалению, мы отмечаем этот праздник в непростых условиях эпидемии. Думаю, со мной многие согласятся, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе», — сказал глава государства на мероприятии по случаю Дня города в концертном зале «Зарядье».

Путин указал на то, что власти российской столицы находят баланс между вынужденными ограничениями, необходимыми для сохранения жизней тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города.

Глава государства поздравил москвичей с праздником и отметил, что столица всегда будет объединяющим центром России.

«Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны, и в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни, в любые времена. Россия и ее столица неразрывны. С праздником, Москва! С праздником вас, дорогие москвичи, с Днем города», — подчеркнул Путин.

Он также указал на динамичное преображение Москвы, реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Вместе с этим президент отметил, что город сохраняет свою неповторимость — уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы.

На концерте ко Дню города в зале «Зарядье» присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.

Ранее в этот день Путин провел встречу с Собяниным. На ней президент отметил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития. Мэр со своей стороны подчеркнул, что экономические показатели города превзошли допандемические.

Москва 11–12 сентября празднует свой 874-й день рождения. Формат мероприятий определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Так, будут открыты парки и фестивальные площадки с торговлей и общепитом. Отмечалось, что в честь праздника организуют салют, а также концерт в парке «Зарядье».

Кроме того, в День города проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным.