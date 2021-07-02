Путин назвал Макрону условие возобновления отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После разговора Путин заявил, что Россия готова вернуться к нормальному диалогу с ЕС, но только если Европа сама проявит заинтересованность в этом вопросе.

Переговоры Путина и Макрона были посвящены целому ряду вопросов. В частности, президенты обсудили ситуацию в Донбассе, Ливии и Нагорном Карабахе. Кроме того, президент России рассказал своему французскому собеседнику об итогах встречи с президентом США Джо Байденом.

Значительная часть переговоров была посвящена отношениям России и Евросоюза. Президент России отметил, что решению проблем кибербезопасности, борьбы с международным терроризмом, здравоохранения и климата может помочь построение предсказуемых отношений между сторонами. Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза.

Также главы государств договорились постоянно поддерживать контакты по телефону.