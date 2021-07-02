Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотогра...
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
Главная / Политика

Путин назвал Макрону условие возобновления отношений России и ЕС

02 июля 2021, 22:05  •  57 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После разговора Путин заявил, что Россия готова вернуться к нормальному диалогу с ЕС, но только если Европа сама проявит заинтересованность в этом вопросе.
Переговоры Путина и Макрона были посвящены целому ряду вопросов. В частности, президенты обсудили ситуацию в Донбассе, Ливии и Нагорном Карабахе. Кроме того, президент России рассказал своему французскому собеседнику об итогах встречи с президентом США Джо Байденом.
Значительная часть переговоров была посвящена отношениям России и Евросоюза. Президент России отметил, что решению проблем кибербезопасности, борьбы с международным терроризмом, здравоохранения и климата может помочь построение предсказуемых отношений между сторонами. Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза.
Также главы государств договорились постоянно поддерживать контакты по телефону.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






57
Источник
Похожие новости
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бревно"
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
02 июля 2021, 14:45
В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины
02 июля 2021, 09:15
Оружейный провал Украины списали на "деградирующую" Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захарово...
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бре...
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому&q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2021, 09:00
Украина осуществляет мощнейшую экспансию на рынок Китая
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
28 июня 2021, 04:25
Доктор наук о призывах политиков к обязательной вакцинации: "Меня уже начинает потряхивать"
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
26 июня 2021, 08:25
Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.