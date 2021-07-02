|
Путин назвал Макрону условие возобновления отношений России и ЕС
02 июля 2021, 22:05 • 57 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После разговора Путин заявил, что Россия готова вернуться к нормальному диалогу с ЕС, но только если Европа сама проявит заинтересованность в этом вопросе.
Переговоры Путина и Макрона были посвящены целому ряду вопросов. В частности, президенты обсудили ситуацию в Донбассе, Ливии и Нагорном Карабахе. Кроме того, президент России рассказал своему французскому собеседнику об итогах встречи с президентом США Джо Байденом.
Значительная часть переговоров была посвящена отношениям России и Евросоюза. Президент России отметил, что решению проблем кибербезопасности, борьбы с международным терроризмом, здравоохранения и климата может помочь построение предсказуемых отношений между сторонами. Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза.
Также главы государств договорились постоянно поддерживать контакты по телефону.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2021, 09:00
|
29 июня 2021, 05:10
|
28 июня 2021, 04:25
|
28 июня 2021, 06:15
|
26 июня 2021, 08:25
|
26 июня 2021, 02:55
|
29 июня 2021, 10:40