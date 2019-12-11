Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Приключение чемезовских в Италии
В Крыму призвали ООН посетить полуостров и спасти свой авторитет
"Нет ничего общего с защитой украинского языка": В раде предложили отм...
Не продержались и недели: Новый мордобой в Верховной раде Украины - видео
Главная / Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Великой Отечественной войне

11 декабря 2019, 20:39  •  116 • Политика
Страны Запада не прекращают попытки исказить историческую правду о Великой Отечественной войне. Так прокомментировал действия Европарламента президент России Владимир Путин в среду, 11 декабря.
К этим попыткам подключились не только наследники пособников нацистов, но и респектабельные международные институты и европейские структуры, подчеркнул глава государства в среду, 11 декабря, в ходе заседания организационного комитета «Победа», сообщает ТАСС.
В качестве примера он привел недавнюю резолюцию Европарламента, которая, по его словам, поставила на одну доску нацистских агрессоров и СССР. Документ, по словам президента России, едва ли не обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны.
«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года, — отметил Путин. — А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы».
Россия ответит правдой на попытки искажения фактов о Великой Отечественной войне, подчеркнул он, и продолжит раскрывать архивные материалы.
20 ноября стало известно о том, что в военном параде на Красной площади в Москве будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра.
28 ноября глава государства рассказал, что военнослужащие стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Также Путин пригласил на парад Победы президента Украины Владимира Зеленского, президента Белоруссии Александра Лукашенко, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра обороны Франции Флоранса Парли, президента США Дональда Трампа и других. Участие в праздничных мероприятиях подтвердили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
11 декабря 2019, 20:39
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Великой Отечественной войне
11 декабря 2019, 20:39
Как Ходорковский ведёт информационную войну против России
11 декабря 2019, 14:09
"Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания": Лавров - об итогах переговоров с Трампом
11 декабря 2019, 10:54
"Многое прояснит": Россия готова опубликовать переписку с США по "закрытому" каналу связи - Лавров
11 декабря 2019, 07:39
Маткапитал могут разрешить тратить на дорогие медицинские операции - Путин
11 декабря 2019, 14:09
"Все дороги ведут к Путину": Трамп похвастался фото с Лавровым. Американцы заподозрили предательство
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-...
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журн...
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Пари...
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националист...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
10 декабря 2019, 03:54
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
09 декабря 2019, 00:24
"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил "диагноз" Киеву, не дав шанса
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже плюнули
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
09 декабря 2019, 03:40
"Они же невидимки": Русская ПВО сбила американский беспилотник?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.