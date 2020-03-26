Путин назвал коронавирус проблемой серьезнее финансового кризиса 2009 года

Президент России Владимир Путин уверен, что проблемы, которыми обернется пандемия коронавируса, будут куда более серьезными, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию. Такое заявление российский лидер сделал в ходе первого в истории виртуального саммита «большой двадцатки» в четверг, 26 марта.

Путин добавил, что пик безработицы на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире превысит показатели 2009 года, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот же день состоялось онлайн-заседание G20. Председателем виртуального саммита в этом году является Саудовская Аравия. Владимир Путин присоединился к участникам встречи из своего кабинета в подмосковной резиденции.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны — участницы саммита G20 приняли итоговое заявление.

Согласно документу, участники заседания договорились совместными усилиями сделать всё необходимое, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Кроме того, страны обязались «не жалеть никаких усилий» для того, чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке странам.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше более 492 тыс. случаев заболевания, скончались более 22 тыс. человек, вылечились более 119 тыс. пациентов.