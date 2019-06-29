Президент России Владимир Путин назвал хорошим примером освобождение украинских пленных в Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке в субботу, 29 июня.

«Обмены идут. Вот совсем недавно уже здесь мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР-ДНР. Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо», — цитирует Путина «Интерфакс».

Российский лидер подчеркнул, что больших результатов удастся добиться, если новая власть в Киеве будет выстраивать работу на этом направлении.

28 июня представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передали главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Они уже прибыли в Киев. Среди освобожденных Дмитрий Великий (1988 года рождения), Яков Веремейчик (1986), Эдуард Михеев (1960) и Максим Горяйнов (1984).

По словам Медведчука, переговоры по освобождению продолжаются. Он отметил, что обменом пленных должны заниматься власти Украины. Сам политик отметил, что не собирается становиться посредником президента страны Владимира Зеленского в этом вопросе.

В мае во время своей инаугурации Зеленский пообещал урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными. Несмотря на это в самопровозглашенных республиках Донбасса отметили, что обстрелы со стороны ВСУ участились. В частности, в мусульманский праздник Ураза-байрам украинские военные обстреляли мечеть, в которой собрались на службу мирные граждане.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).