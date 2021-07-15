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Путин назвал изменение Конституции достойным ответом на новые вызовы

15 июля 2021, 14:25  •  53 • Политика
Изменение Конституции, которое произошло в 2020 году, стало «достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества». Об этом в четверг, 8 июля, сообщил президент России Владимир Путин.
«В 2020 году в России произошли важные конституционные преобразования. Они отразили консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества», — написал Путин в телеграмме читателям научно-популярного комментария к Конституции, подготовленного юристами.
Российский лидер напомнил, что принятая 12 декабря 1993 года, Конституция «убедительно доказала свою эффективность» и еще многие десятилетия «будет оставаться надежным правовым фундаментом страны».
«Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей, — подчеркнул президент.
По словам Путина, обновленная Конституция определила фундаментальные принципы РФ — историческую преемственность, моральные устои общества, надежные социальные и юридические гарантии прав граждан, а также баланс между всеми ветвями власти при сохранении сильной президентской республики.
В России голосование по поправкам к Основному закону страны длилось на протяжении недели и завершилось 1 июля 2020 года. Центризбирком официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.
Поправки, в частности, предусматривали ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.
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