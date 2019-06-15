Путин назвал итоги борьбы с терроризмом в САР успехом России, Ирана и Турции

Результаты, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР), — это успех, достигнутый совместно Россией, Ираном и Турцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с лидером Ирана Хасаном Роухани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава государства отметил достижения по направлению сирийского урегулирования.

«Благодаря в том числе активной позиции Ирана, безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России», — цитирует в пятницу, 14 июня, ТАСС российского лидера. Двусторонние отношения России и Ирана многоплановые и многосторонние, добавил он. Стороны сотрудничают в экономике, по вопросам стабильности в регионе, в борьбе с терроризмом, отметил президент РФ.

«Гуманитарные связи испокон веков были достаточно плотными, и взаимный интерес к русскому миру, с одной стороны, и к персидской культуре, с другой стороны, всегда были очень значимой частью нашего диалога», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в пятницу Путин отметил, что боевики в Сирии потерпели поражение, а важную роль в этом сыграла помощь Российской Федерации официальному Дамаску.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

10 марта президент Сирии Башар Асад в рамках встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против его страны ведется в виде экономических санкций и блокады.