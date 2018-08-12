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Путин назвал историческим событием подписание в Казахстане конвенции о статусе Каспия

12 августа 2018, 23:09  •  69 • Политика

АКТАУ, /Казахстан/, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты пятого Каспийского саммита, завершившегося принятием Конвенции о статусе Каспия. Такое мнение глава российского государства высказал на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Безусловно, это событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане. Это большое событие, к которому мы долго шли, два десятилетия, искали решение и наконец-то решение найдено. Безусловно, это будет способствовать развитию нашего сотрудничества в прикаспийском регионе", - сказал Путин.

"Что касается двусторонних отношений, то товарооборот растет, проекты, о которых мы говорим и поддерживаем, развиваются: это Байтерек, это сотрудничество в сфере энергетики, транспорт, другие программы. Здесь очень много интересных начинаний, я уверен, что все эти они будут успешно развиваться", - отметил президент РФ.

Назарбаев поблагодарил Путина за активное участие в работе по подготовке саммита и конвенции.

"Сегодня вышли на историческое решение для сотрудничества прикаспийских стран", - сказал он.

Говоря о двусторонних отношениях, Назарбаев отметил, что возможность их обсудить будет у президентов двух стран как сегодня, так и в рамках российско-казахстанского форума в Павловске и саммита в Душанбе.

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