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Путин назвал имена погибших в небе Армении летчиков

10 ноября 2020, 20:40  •  196 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Верховный главнокомандующий почтил их память минутой молчания
В небе над Арменией накануне в результате обстрела с азербайджанской стороны российского вертолета Ми-24 погибли Юрий Ищук и Роман Федин. Фамилии боевых пилотов назвал президент РФ Владимир Путин в ходе военного совещания.
"Погибли два наших товарища, летчики, которые несли службу на военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему скорейшего выздоровления", – сказал глава государства.
Президент дал указание Минобороны оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Также перед самим совещанием лидер нации почтил память летчиков минутой молчания.

Путин сообщил об обещании лично ему президента Азербайджана Ильхама Илиева провести тщательное расследование данного инцидента и наказать виновных в атаке на российский вертолет.
Напомним, вечером в понедельник, 9 ноября, сопровождавший нашу военную автомобильную колонну на территории Армении Ми-24 был сбит неустановленными лицами со стороны Азербайджана. Баку почти мгновенно признал свою вину и принес извинения, назвав случившееся трагической случайностью и объявив о возмещении всяческого ущерба, также извинившись и выразив слова сочувствия близким погибших и раненого летчиков.
О том, что Алиев лично извинился за ЧП перед Путиным стало известно прошедшей ночью. Ровно тогда, когда пошла информация о подписании Москвой, Баку и Ереваном трехстороннего мирного соглашения и урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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