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Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы

20 мая 2021, 01:40  •  89 • Политика
Всего одной фразой Путин смог описать идеального союзника для России. "Россия не полагается ни на кого, а только на себя и на боевой характер своей нации", - цитирует президента китайское издание Sohu.
Президенту России Владимиру Путину хватило всего одной фразы, чтобы описать идеального союзника для своего государства. Об этом пишет китайское издание Sohu.
Сообщается, что в последнее время отношения между Россией и США сильно накалились и ситуация в любой момент может перерасти в полномасштабный военный конфликт. В этой связи вопрос о том, на кого в случае войны может положиться Россия, является как никогда актуальным.
Издание отмечает, что народ России известен своим "боевым" характером, а также смелостью и готовностью вступить в бой даже с превосходящим по силе противником. В этой связи в случае конфликта Россия будет рассчитывать в первую очередь только на саму себя. И недавние слова Путина являются тому подтверждением, сообщает "Экономика. Сегодня".
Глава государства процитировал знаменитую фразу русского Императора Александра III о том, что у России всего два союзника - армия и флот. По мнению Sohu, одной этой фразой Путин смог идеально описать идеального союзника для своей страны.
Россия не полагается ни на кого, а только на себя и на боевой характер своей нации,
- приводит китайское издание другое высказывание главы России.
При этом китайские аналитики добавляют, что хоть Россия и рассчитывает только на себя, это не означает, что она будет противостоять США в одиночку. Отмечается, что не только Москва устала от агрессивной политики Вашингтона. Поэтому у России может оказаться гораздо больше союзников, чем считают в Белом доме, пишет "ПолитРоссия" в своём переводе статьи Sohu.

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