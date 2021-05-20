Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы

Всего одной фразой Путин смог описать идеального союзника для России. "Россия не полагается ни на кого, а только на себя и на боевой характер своей нации", - цитирует президента китайское издание Sohu.

Президенту России Владимиру Путину хватило всего одной фразы, чтобы описать идеального союзника для своего государства. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Сообщается, что в последнее время отношения между Россией и США сильно накалились и ситуация в любой момент может перерасти в полномасштабный военный конфликт. В этой связи вопрос о том, на кого в случае войны может положиться Россия, является как никогда актуальным.

Издание отмечает, что народ России известен своим "боевым" характером, а также смелостью и готовностью вступить в бой даже с превосходящим по силе противником. В этой связи в случае конфликта Россия будет рассчитывать в первую очередь только на саму себя. И недавние слова Путина являются тому подтверждением, сообщает "Экономика. Сегодня".

Глава государства процитировал знаменитую фразу русского Императора Александра III о том, что у России всего два союзника - армия и флот. По мнению Sohu, одной этой фразой Путин смог идеально описать идеального союзника для своей страны.

Россия не полагается ни на кого, а только на себя и на боевой характер своей нации,

- приводит китайское издание другое высказывание главы России.

При этом китайские аналитики добавляют, что хоть Россия и рассчитывает только на себя, это не означает, что она будет противостоять США в одиночку. Отмечается, что не только Москва устала от агрессивной политики Вашингтона. Поэтому у России может оказаться гораздо больше союзников, чем считают в Белом доме, пишет "ПолитРоссия" в своём переводе статьи Sohu.