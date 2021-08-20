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Путин назвал идеального борца с коррупцией
20 августа 2021, 18:45 • 26 • Политика
Президент России Владимир Путин, дополняя свой ответ на вопрос немецкого журналиста о Навальном, указал, кто на самом деле эффективно борется с коррупцией.
В годовщину "отравления" оппозиционера Алексея Навального в зарубежной прессе вновь поднялось обсуждение, что его необходимо освободить. Об этом, в частности, напомнила и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Москве.
Продолжить тему решил и иностранный журналист, который задал вопрос о Навальном. Президент России Владимир Путин уточнил, что оппозиционер осуждён не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнёров.
Кроме того, пояснил глава государства, политической деятельностью при нарушении закона прикрываться недопустимо.
Дополняя свой ответ, Путин назвал идеального борца с коррупцией.
"Бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон, тогда борьба будет эффективной", - заявил он.
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