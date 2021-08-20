Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке Росс...
Главная / Политика

Путин назвал идеального борца с коррупцией

20 августа 2021, 18:45  •  26 • Политика
Президент России Владимир Путин, дополняя свой ответ на вопрос немецкого журналиста о Навальном, указал, кто на самом деле эффективно борется с коррупцией.
В годовщину "отравления" оппозиционера Алексея Навального в зарубежной прессе вновь поднялось обсуждение, что его необходимо освободить. Об этом, в частности, напомнила и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Москве.
Продолжить тему решил и иностранный журналист, который задал вопрос о Навальном. Президент России Владимир Путин уточнил, что оппозиционер осуждён не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнёров.
Кроме того, пояснил глава государства, политической деятельностью при нарушении закона прикрываться недопустимо.
Дополняя свой ответ, Путин назвал идеального борца с коррупцией.
"Бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон, тогда борьба будет эффективной", - заявил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





26
Источник
Похожие новости
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 09:25
Русские военные корабли одним запросом поставили в тупик Минобороны Испании
20 августа 2021, 01:10
Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
20 августа 2021, 13:15
Военкор познакомил русских с "перлами" нового назначенца в Казахстане: "Всё это слышал на Украине"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия...
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском яз...
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политичес...
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал п...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 19:45
Министр обороны Китая сделал заявление после учений с русскими
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.