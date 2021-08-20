Президент России Владимир Путин, дополняя свой ответ на вопрос немецкого журналиста о Навальном, указал, кто на самом деле эффективно борется с коррупцией.

В годовщину "отравления" оппозиционера Алексея Навального в зарубежной прессе вновь поднялось обсуждение, что его необходимо освободить. Об этом, в частности, напомнила и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Москве.

Продолжить тему решил и иностранный журналист, который задал вопрос о Навальном. Президент России Владимир Путин уточнил, что оппозиционер осуждён не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнёров.

Кроме того, пояснил глава государства, политической деятельностью при нарушении закона прикрываться недопустимо.

Дополняя свой ответ, Путин назвал идеального борца с коррупцией.

"Бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон, тогда борьба будет эффективной", - заявил он.