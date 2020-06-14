Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
Главная / Политика

Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества

14 июня 2020, 18:00  •  78 • Политика
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, заявил, что поправки в Конституцию, за которые смогут проголосовать граждане страны, помогут российскому обществу сделать еще один шаг к демократизации. Речь идет о передаче главой государства части своих полномочий парламенту.
Таким образом, российский лидер выразил несогласие с критикой со стороны КПРФ, которая подразумевает, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре в стране. По его словам, всё обстоит как раз наоборот и такие высказывания от представителей вышеуказанной партии звучат для него «несколько странно».
Глава государства подчеркнул, что в нынешних реалиях президент сам утверждает кандидатуру премьер-министра с согласия Госдумы. При этом потом лидер страны имеет право без согласия парламента назначать министров.
Соответствующие поправки в Конституцию, по словам Путина, кардинально поменяют ситуацию в случае их выбора народом.
«Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту», — пояснил президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Путин добавил, что Совет Федерации не утверждает кандидатуры министров, однако президент всё равно должен провести соответствующие консультации, а претенденты должны заявить о себе.
«Это значит, что эти люди должны выйти на свет божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, о том, как они предполагает организовывать свою работу, — отметил Путин, — Это еще один шаг вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении».
В то же время президент указал, что для Коммунистической партии слово «диктатура» является органичным, так как они всегда выступали за передачу ее пролетариату. Однако на самом деле, по словам Путина, это была диктатура «одной партии», закрепленная в Конституции СССР. В поправках к Конституции России, как подчеркнул глава государства, «ничего подобного нет».
Путин предложил внести изменения в Основной закон страны в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Изначально датой голосования было выбрано 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса датой проведения голосования было назначено 1 июля. В Москве голосование в качестве эксперимента будет проведено в дистанционном формате. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Запись на голосование открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и аккаунт на одном из вышеуказанных порталов.
Электронное голосование откроют с 25 июня по 30 июня. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять участие в голосовании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
14 июня 2020, 13:00
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
14 июня 2020, 02:00
Экс-советник Ельцина назвал четыре ключевые ошибки первого президента России
14 июня 2020, 12:00
Россию обвинили в искусственном дефиците воды в Крыму
14 июня 2020, 15:00
Два русских Владимира и сигнал Западу: Путину нашли влиятельного соратника в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2020, 14:55
Обстановка у дома актёра Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
09 июня 2020, 17:00
Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17
12 июня 2020, 23:00
"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на видео
08 июня 2020, 21:00
"Вина Украины уже доказана": Бородай назвал очевидной причастность Киева к крушению MH17
13 июня 2020, 15:32
Зал упал! Куликов об ужасающей тайне власти! Правда о тех, на самом деле стоит "у руля"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.