Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, заявил, что поправки в Конституцию, за которые смогут проголосовать граждане страны, помогут российскому обществу сделать еще один шаг к демократизации. Речь идет о передаче главой государства части своих полномочий парламенту.

Таким образом, российский лидер выразил несогласие с критикой со стороны КПРФ, которая подразумевает, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре в стране. По его словам, всё обстоит как раз наоборот и такие высказывания от представителей вышеуказанной партии звучат для него «несколько странно».

Глава государства подчеркнул, что в нынешних реалиях президент сам утверждает кандидатуру премьер-министра с согласия Госдумы. При этом потом лидер страны имеет право без согласия парламента назначать министров.

Соответствующие поправки в Конституцию, по словам Путина, кардинально поменяют ситуацию в случае их выбора народом.

«Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту», — пояснил президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин добавил, что Совет Федерации не утверждает кандидатуры министров, однако президент всё равно должен провести соответствующие консультации, а претенденты должны заявить о себе.

«Это значит, что эти люди должны выйти на свет божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, о том, как они предполагает организовывать свою работу, — отметил Путин, — Это еще один шаг вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении».

В то же время президент указал, что для Коммунистической партии слово «диктатура» является органичным, так как они всегда выступали за передачу ее пролетариату. Однако на самом деле, по словам Путина, это была диктатура «одной партии», закрепленная в Конституции СССР. В поправках к Конституции России, как подчеркнул глава государства, «ничего подобного нет».

Путин предложил внести изменения в Основной закон страны в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Изначально датой голосования было выбрано 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса датой проведения голосования было назначено 1 июля. В Москве голосование в качестве эксперимента будет проведено в дистанционном формате. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Запись на голосование открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и аккаунт на одном из вышеуказанных порталов.

Электронное голосование откроют с 25 июня по 30 июня. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять участие в голосовании.