Путин назвал главным смыслом госуправления достижение достойного уровня жизни граждан

Выступая на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI), глава государства затронул тему развития РФ и выполнения национальных проектов. По его словам, нацпроекты реализуются, "чтобы добиться действительно прорывных результатов". При этом Путин подчеркнул важность постоянной обратной связи.

По его словам, необходимо "объемное, объективное видение всей картины, где система работает, а где, к сожалению, иногда, также как везде во всем мире, дает сбои, выявляет, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации". Президент отметил, что также необходимо следить за тем, "как и с какой отдачей работают вложенные ресурсы, как оптимально распорядиться ресурсами в интересах достижения результатов".

"В формировании такой полной картины, в проведении своего рода постоянного тестирования реформ, всего государственного, бюджетного хозяйства огромная роль принадлежит общественному, парламентскому контролю и представителям высшего органа финансового контроля", - указал российский лидер.

Он уверен, что сотрудники этих служб "по своему статусу призваны содействовать справедливому и ответственному государственному управлению, главный, основной смысл которого - в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни людей".

Повысить качество госуправления

Властям следует искать способы точно и оперативно обрабатывать большие массивы данных, чтобы найти лучшие решения для госуправления на всех уровнях, заявил Путин. "Мы видим, как в мире стремительно растут объемы информации в экономике, финансах, социальной и других сферах. Очевидно, что тот, кто сумеет точно и оперативно обрабатывать и использовать эти массивы данных, сможет найти самые оптимальные, наилучшие решения для государственного управления на всех уровнях, нацелить их на запросы, проблемы конкретного человека", - отметил Путин.

По словам главы государства, темп современной жизни, бурные технологические изменения и амбициозные задачи, которые стоят перед странами, порождают новые стандарты для всех сфер, в том числе для качества, механизмов аудита.

"Сегодня это тоже область новаций, поиска и экспериментов. Показательным примером стало решение перевести работу вашего конгресса в безбумажный формат, когда все документы и рабочие материалы размещаются на сайте, в глобальные сети. Становятся доступными не только участникам этого профессионального процесса, но и самому широкому кругу специалистов, экспертов, общественности", - сказал Путин.

Дискуссия на конгрессе "имеет системное значение"

Путин поприветствовал участников конгресса, заметив, что Москва впервые принимает форум этой "представительной, авторитетной международной структуры". "Для нас важно, что наши последовательные усилия по развитию системы внешнего государственного аудита получили высокую оценку от партнеров по международному сообществу", - признался он.

"Мы стремились создать все условия для плодотворной, свободной и содержательной дискуссии", - обратился Путин к участникам конгресса. По его мнению, такая дискуссия "выходит за рамки профессиональных, специальных тем и имеет системное значение".

"Сотрудничество, взаимодействие, обмен опытом национальных структур внешнего аудита - это один из ключевых вопросов, ведущих к укреплению доверия, предсказуемости глобальной экономики и финансов, основа для совместной работы по преодолению структурных проблем, по обеспечению экономического роста, повышению благосостояния людей, по защите окружающей среды, то есть по тем приоритетным направлениям, которые определены ООН, как цели устойчивого развития", - сказал Путин.

По его мнению, "эти задачи сопряжены с долгосрочными планами" в РФ. "Как и многие другие страны, Россия сегодня реализует масштабные для нашей страны проекты в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. Они направлены, прежде всего, на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан", - подчеркнул президент, напомнив, что для решения этих задач концентрируются значительные ресурсы.

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