Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донб...
Главная / Политика

Путин назвал главные угрозы в инфосфере для России и мира

12 апреля 2021, 22:30  •  52 • Политика
Путин утвердил Основы госполитики России в области международной информбезопасности. В них он определил главные угрозы в информационной сфере и способы им противостоять.
Президент России Владимир Путин определил основные угрозы в информационной сфере и подписал указ, в котором утверждает Основы государственной политики России в области международной информационной безопасности. Документ был опубликован на сайте правовой информации.
В указе отражены официальные взгляды на сущность международной информбезопасности. Кроме того, в документе прописаны цели и задачи политики русского государства по отражению основных угроз международной информбезопасности, а также основные направления реализации этой политики.
К главным угрозам в информационной сфере Путин отнёс подрыв суверенитета и ограничение доступа к передовым технологиям. Также к угрозам отнесены использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политической и иных сферах, использование ИКТ для совершения преступлений и атак на инфраструктуру и информационные ресурсы государств.
Напомним, что с усилением давления на Россию вопрос информационной безопасности и информационного суверенитета встал как никогда остро. В стране уже внедрена система суверенного интернета на случай, если Запад попытается отключить Россию от глобальной сети. Однако теперь одним из источников опасности стали зарубежные соцсети, использующие цензуру и пропаганду для влияния на внутренние дела России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.