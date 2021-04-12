Путин назвал главные угрозы в инфосфере для России и мира

Путин утвердил Основы госполитики России в области международной информбезопасности. В них он определил главные угрозы в информационной сфере и способы им противостоять.

Президент России Владимир Путин определил основные угрозы в информационной сфере и подписал указ, в котором утверждает Основы государственной политики России в области международной информационной безопасности. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

В указе отражены официальные взгляды на сущность международной информбезопасности. Кроме того, в документе прописаны цели и задачи политики русского государства по отражению основных угроз международной информбезопасности, а также основные направления реализации этой политики.

К главным угрозам в информационной сфере Путин отнёс подрыв суверенитета и ограничение доступа к передовым технологиям. Также к угрозам отнесены использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политической и иных сферах, использование ИКТ для совершения преступлений и атак на инфраструктуру и информационные ресурсы государств.

Напомним, что с усилением давления на Россию вопрос информационной безопасности и информационного суверенитета встал как никогда остро. В стране уже внедрена система суверенного интернета на случай, если Запад попытается отключить Россию от глобальной сети. Однако теперь одним из источников опасности стали зарубежные соцсети, использующие цензуру и пропаганду для влияния на внутренние дела России.