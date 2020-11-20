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Путин назвал главную угрозу безопасности планеты

20 ноября 2020, 16:15  •  180 • Политика
Преступления нацистов не имеют срока давности - с такими словами президент России Владимир Путин обратился к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга". По словам президента, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны.
"Беспощадный гитлеровский режим, развязавший преступную войну, совершивший такие чудовищные злодеяния, которых ещё не знала история, был повержен, но невозможно было на этом поставить точку. Триумфальная военная победа должна была быть завершена политическим, юридическим и нравственным осуждением нацизма и его смертоносной идеологии. За массовым террором, кровавыми расправами, за обращением в рабство и целенаправленным истреблением целых народов стояли конкретные организаторы - высшее руководство нацистской Германии", - отметил президент России.
В итоге война закончилась тем, чем и должна была завершиться: возмездием. Нюрнбергским трибуналом. Трибунал по праву приобрёл статус Суда народов. Ведь зверства по отношению к мирным советским жителям диктовались специальными директивами нацистов, были возведены гитлеровцами в ранг государственной политики. Это подтверждают и рассекреченные архивы. Вскрываются всё новые факты массовых убийств советских граждан - стариков, женщин, детей - нацистами и их пособниками.
"Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие "геноцид" и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году. Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны", - подчеркнул Путин.
Уроки Нюрнберга важны для отстаивания истин исторической памяти, чтобы противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников. В этом случае приходится защищать принципы, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права.
"Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках", - добавил президент.

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