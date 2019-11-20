Путин назвал главную причину распада СССР

Президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР почти никак не связан с увеличением национализма в Прибалтике. По его словам, главная причина случившегося — проводимая в стране неэффективная экономическая политика.

«Она (политика. — Ред.) привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!» в среду, 20 ноября.

Путин отметил, что результаты распада СССР оказались гораздо печальнее тех, которые они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях.

11 июля глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.

При этом Путин неоднократно говорил, что произошедшее является настоящей катастрофой. Так, в 2005 году он охарактеризовал развал СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого столетия.