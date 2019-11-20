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Путин назвал главную причину распада СССР

20 ноября 2019, 20:54  •  160 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР почти никак не связан с увеличением национализма в Прибалтике. По его словам, главная причина случившегося — проводимая в стране неэффективная экономическая политика.
«Она (политика. — Ред.) привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!» в среду, 20 ноября.
Путин отметил, что результаты распада СССР оказались гораздо печальнее тех, которые они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях.
11 июля глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.
При этом Путин неоднократно говорил, что произошедшее является настоящей катастрофой. Так, в 2005 году он охарактеризовал развал СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого столетия.

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