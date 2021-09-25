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Путин назвал фамилию своего кандидата на пост спикера Госдумы
25 сентября 2021, 18:15 • 266 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва.
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