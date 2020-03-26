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Путин назвал две проблемы России: "Видите, что происходит"

26 марта 2020, 20:35  •  97 • Политика
На встрече с российскими предпринимателями президент Владимир Путин назвал две проблемы, которые сейчас есть у нашей страны, - обрушение рынка нефти и коронавирус. "Видите, что происходит", - обратился к бизнесменам глава государства.
Президент Владимир Путин во время своей встречи с российскими предпринимателями отметил, что правительство находится в постоянном контакте с бизнесом в связи со сложившейся в нашей экономике ситуации из-за распространения коронавируса.
Однако глава государства тут же заметил, что важно слышать предпринимателей напрямую. Обращаясь к участникам встречи, президент не стал характеризовать сложившуюся в стране обстановку.
"Вы все люди грамотные, смотрите интернет и СМИ, видите, что происходит", - заметил российский лидер.
При этом Владимир Путин назвал две существующие сегодня у России проблемы - обрушение рынка нефти и коронавирус. "У нас две проблемы: обрушился фактически рынок нефти, а за ним и других энергоресуросов, - пояснил свою мысль президент, - и этот вирус прилетел".
Напомним, в России принимают решительные меры, чтобы остановить распространение заболевания. Накануне президент Владимир Путин обратился с посланием к нации. Он объявил следующую неделю выходной. Также вводят "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%; шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС, компаниям малого и среднего бизнеса; увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей и др.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что кабмин должен уже сегодня принять все решения по поручениям, ранее озвученным президентом Владимиром Путиным в обращении к нации. То есть у министров есть только один день.
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