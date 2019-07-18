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Путин назвал диалог условием разрешения конфликта в Донбассе

18 июля 2019, 18:09  •  49 • Украина
Полноценное урегулирование на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте Киева с властями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
 
РИА Новости
 

«Вы сейчас сами сказали: полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик», — заявил Путин на встрече с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров.

Путин подчеркнул, что Россия «тоже будет делать всё» от неё зависящее для того, чтобы этот процесс шёл необходимыми темпами и с нужным качеством.

В середине июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова на прямой диалог с Донецком и Луганском. 

По его словам, Киев согласен действовать в минском формате.

Как отмечал в апреле Путин, Украина всё время пытается «нагнуть, наклонить» Донбасс с помощью силовых акций. 

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