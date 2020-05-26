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Путин назвал дату проведения Парада Победы

26 мая 2020, 16:20  •  157 • В России

Владимир Путин в режиме видеосвязи принял от министра обороны Сергея Шойгу доклад о выполнении поручений президента по оказанию медицинской помощи Италии и Сербии, по работе в Дагестане и строительству госпиталей по всей стране. После чего президент объявил о том, чего давно ждали.

- С учетом того, что ситуация и в целом в стране, и в самих вооруженных силах остается стабильной, приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, - сказал Путин. - В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный Парад Победителей.

Правда в связи с санитарными мерами не получается пока организовать 24 июня шествие Бессмертного полка.

- Строгие меры безопасности мы не может обеспечить при прохождении Бессмертного полка. Поэтому предлагаю провести марш Бессмертного полка тоже после парада, но после другого, - сказал президент. - В еще один день ратной славы - в День военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах флота России.

Но и здесь глава государства оговорился, что Бессмертный полк может быть перенесен еще раз - в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

Путин: Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне..(С) Прямая трансляция "Россия 24"

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