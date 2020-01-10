Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заявил, что полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров [по Крымскому мосту]», — приводит слова президента ТАСС в пятницу, 10 января.

В декабре Путин заявил, что Крымский мост сможет простоять века, если его правильно обслуживать. Он подчеркнул, что при строительстве применялись «самые современные технологии», появление которых позволило возвести этот мост.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года. 23 декабря Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. По его словам, открытие сооружения говорит о способности России реализовывать проекты мирового уровня.

25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга. Среди его пассажиров были глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, которые сели во время остановки в Симферополе. Во время движения через Крымский мост машинист замедлил ход состава, чтобы дать пассажирам возможность рассмотреть арки моста, а наблюдающим сделать исторические фото. На мосту состав встретил и знаменитый кот Мостик.