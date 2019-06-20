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Путин назвал чушью обвинения в «оккупации» Донбасса Россией

20 июня 2019, 14:09  •  100 • Украина
Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса Россией, назвав их полной чушью.
 
Reuters
 

«Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем. Это полная чушь и ложь», — сказал глава государства.

В Кремле неоднократно говорили, что Россия не оккупирует никакие украинские территории. 

Так, в апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной».

По его словам, ситуация в регионе является следствием политики, которую проводит Киев.

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