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Путин назвал чушью обвинения в «оккупации» Донбасса Россией
20 июня 2019, 14:09 • 100 • Украина
Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса Россией, назвав их полной чушью.
Reuters
«Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем. Это полная чушь и ложь», — сказал глава государства.
В Кремле неоднократно говорили, что Россия не оккупирует никакие украинские территории.
Так, в апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной».
По его словам, ситуация в регионе является следствием политики, которую проводит Киев.
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