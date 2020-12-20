Путин назвал четыре главные задачи для спецслужб России в день 100-летия СВР

Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР) и возложил цветы к монументу, посвящённому отечественным разведчикам. Визит приурочен к празднованию 100-летия ведомства.

Глава государства поздравил действующих и бывших сотрудников СВР, назвав их работу важнейшей для страны сферой деятельности, которая сопровождается немалым риском.

По мнению Путина, у спецслужб России есть целый комплекс приоритетных задач, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. Не стоит забывать и про охрану госграниц.

"Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чём здесь говорю, и высоко оцениваю проведённые сложные профессиональные операции", - цитирует слова президента РИА "Новости".

Как ранее заявил в интервью РИА ФАН военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, руководство НАТО заинтересовано в захвате Калининградской области.

Планы отрабатываются в рамках многочисленных учений в Западной Европе. Союзников Москвы Запад хочет атаковать через госперевороты по украинскому сценарию, но против самой России будет задействована прямая военная агрессия.

"На учениях НАТО Defender Europe 2020, по одной из легенд, проводилась операция по ликвидации Калининградской области в течение двух недель. То есть у них манёвры сегодня проходят под конкретными легендами, где Россия и её союзники фигурируют в качестве целей", - добавил Леонков.