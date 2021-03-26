Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Главная / Политика

Путин назвал АНО "Россия - страна возможностей" успешным социальным лифтом

26 марта 2021, 16:10  •  75 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участники оценили итоги работы некоммерческой организации
Президентский проект "Россия – страна возможностей" за три года существования превратился в широкое общественное движение и дал хорошие конкретные результаты. Это отметил глава государства Владимир Путин в пятницу, 26 марта, на заседании наблюдательного совета организации.
Вспоминая, как все начиналось, президент отметил, что была задача дать молодым людям дополнительную возможность реализовать свои таланты и жизненные планы там, где они живут и учатся. Это получилось: в стране уже есть губернаторы, заместители министров, мэры крупных городов, другие руководители, которые прошли через платформу "Россия – страна возможностей". В целом в различных мероприятиях проекта приняли участие около пяти миллионов человек.
"Так называемые социальные лифты, на мой взгляд, в рамках этой работы очень неплохо реализуются. И школьники, и студенты имеют возможность использовать все свои лучшие качества, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят. Во всяком случае, это очень хорошая возможность для того, чтобы стартовать, и стартовать удачно",
– подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что в рамках проекта развивается несколько направлений, которые наиболее востребованы обществом. Как использовать платформу еще эффективнее, президент ждет предложений от участников заседания.
Автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" была создана в 2018 г. по инициативе президента РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем не сказал
26 марта 2021, 07:00
Макрон заявил о возникшей в пандемию войне: "Виновата" традиционно Россия
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемни...
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел ва...
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – &quo...
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
24 марта 2021, 11:00
Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.