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Путин назвал 24 июня днем славы и триумфа России на все времена
25 июня 2020, 02:00 • 19 • Политика
Президент России Владимир Путин пояснил выбор даты вручения Государственных премий тем, что 24 июня для России — на все времена день славы и триумфа. Об этом он заявил в ходе церемонии награждения в Кремле.
Как отметил глава государства, в этом году пришлось отступить от традиции чествования лауреатов премий в День России.
«И когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа», — объяснил он.
Ровно 75 лет назад на Красной площади прошел легендарный Парад Победы, напомнил Путин.
«И сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой Великой Победы», — подчеркнул российский лидер.
Президент вручает Государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.
Торжественная церемония вручения госпремий состоялась в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. Она обычно проходит 12 июня, однако в этом году в День России Путин провел награждение Героев Труда.
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