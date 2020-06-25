Путин назвал 24 июня днем славы и триумфа России на все времена

Президент России Владимир Путин пояснил выбор даты вручения Государственных премий тем, что 24 июня для России — на все времена день славы и триумфа. Об этом он заявил в ходе церемонии награждения в Кремле.

Как отметил глава государства, в этом году пришлось отступить от традиции чествования лауреатов премий в День России.

«И когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа», — объяснил он.

Ровно 75 лет назад на Красной площади прошел легендарный Парад Победы, напомнил Путин.

«И сегодня по Красной площади прошли наследники солдат этой Великой Победы», — подчеркнул российский лидер.

Президент вручает Государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

Торжественная церемония вручения госпремий состоялась в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. Она обычно проходит 12 июня, однако в этом году в День России Путин провел награждение Героев Труда.