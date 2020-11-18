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Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
18 ноября 2020, 20:15 • 53 • Политика
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил на должность врио руководителя региона Артема Здунова. Об этом в среду, 18 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
«Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Мордовия», — говорится в публикации.
Этим же указом президент принял отставку Волкова. О просьбе бывшего главы региона стало известно ранее в среду. По его словам, «нужно давать дорогу молодым».
Здунов является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, или «школа губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Волков руководил республикой с 2012 года. В 2017 году Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Волкова на посту главы Мордовии и назначил его врио руководителя республики. 10 сентября 2017 года Волков был избран главой Мордовии.
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