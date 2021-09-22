Путин назначил Вуколова заместителем министра юстиции

Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра юстиции России Всеволода Вуколова, ранее занимавшего пост замминистра труда. Об этом говорится в указе главы государства от 21 сентября.

«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ», — говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня подписания.

В Министерстве юстиции уточнили, что Вуколов на новой должности будет курировать деятельность ФСИН России.

«Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2020 № 539 Всеволод Вуколов назначен на должность заместителя Министра юстиции Российской Федерации. В новой должности он будет курировать вопросы, связанные с деятельностью и законодательным обеспечением ФСИН России», — говорится в сообщении ведомства.

В июне прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты. Отмечалось, что Вуколов уволился по собственному желанию.

Вуколов занимал должность замминистра с апреля 2019 года. До этого он с 2013 года руководил Федеральной службой по труду и занятости. В министерстве отвечал за руководство деятельностью по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере трудовых отношений (за исключением вопросов условий и охраны труда), оплаты труда, социального партнерства и региональной политики. Также он координировал вопросы выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере занятости населения и безработицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы.