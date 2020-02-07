Путин назначил врио главы Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края вместо Максима Решетникова. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 6 февраля.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным, назначенным указом президента временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края», — говорится в сообщении.

Указ о назначении врио главы региона вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Махонин занимал пост начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал качества, которыми должен обладать будущий губернатор Пермского края. «Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, знающим, опытным и обладающим широкой экспертизой по разным вопросам», — сказал он.

Решетников с 21 января назначен на должность министра экономического развития РФ, сменив на этом посту Максима Орешкина.

Досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на 13 сентября 2020 года — в единый день голосования. Решение о назначении выборов главы региона законодательное собрание Пермского края примет в период с 4 по 14 июня 2020 года.