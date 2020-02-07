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Путин назначил врио главы Пермского края
07 февраля 2020, 00:24 • 34 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края вместо Максима Решетникова. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 6 февраля.
«Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным, назначенным указом президента временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края», — говорится в сообщении.
Указ о назначении врио главы региона вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Махонин занимал пост начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.
28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал качества, которыми должен обладать будущий губернатор Пермского края. «Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, знающим, опытным и обладающим широкой экспертизой по разным вопросам», — сказал он.
Решетников с 21 января назначен на должность министра экономического развития РФ, сменив на этом посту Максима Орешкина.
Досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на 13 сентября 2020 года — в единый день голосования. Решение о назначении выборов главы региона законодательное собрание Пермского края примет в период с 4 по 14 июня 2020 года.
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