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Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Чуприяна

11 сентября 2021, 03:10  •  68 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 10 сентября.
«Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Чуприян сменил на посту Евгения Зиничева, который при трагических обстоятельствах погиб в Норильске 8 сентября. Глава МЧС погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.
Президент России назвал личной невосполнимой утратой трагическую гибель Зиничева, отметив, что тот посвятил себя служению Родине и людям, а погиб, исполняя свой долг, — пытаясь спасти человека. Президент присвоил ему звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».
Прощание с Зиничевым прошло в Москве 10 сентября. На церемонию приехали Владимир Путин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и другие.
После прощание гроб с телом главы МЧС доставили в Санкт-Петербург, к месту похорон. Зиничева похоронили на Северном кладбище города. Проститься с ним пришли глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, 9 сентября ему было присвоено звание Героя России посмертно.
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