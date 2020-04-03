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Путин назначил врио главы Камчатки

03 апреля 2020, 12:35  •  43 • Политика
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 3 апреля на сайте главы государства.
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», — говорится в документе.
Тем же указом президент принял отставку главы региона Владимира Илюхина.
Владимир Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. В 2004 году закончил факультет государственного управления МГУ им. Ломоносова. В июне 2018 года был назначен врио председателя правительства Якутии, в октябре 2018 года — председателем правительства Якутии.
О своей отставке Илюхин объявил в пятницу, 3 апреля. По его словам причина увольнения связана с переходом на новую должность. Илюхин занимал пост губернатора края с 2011 года.

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