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Путин назначил важное совещание после 8 марта
05 марта 2021, 15:05 • 202 • Политика
Следующая неделя у президента РФ будет очень насыщенной
Через несколько дней глава России Владимир Путин планирует поднять серьезные экономические вопросы. Об этом сообщил в пятницу, 5 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно",
– анонсировал Песков.
Кроме того, Путин в формате телемоста пообщается с турецким президентом Тайипом Эрдоганом: лидеры дадут старт строительству третьего блока атомной электростанции "Аккую", которая возводится в Турции при непосредственном участии корпорации "Росатом", передает РИА "Новости".
Запланированы у президента РФ на следующей неделе также встреча с правительством и ряд других мероприятий и встреч. Но начнется неделя с приятного: Путин по традиции обратится к россиянкам и поздравит их с 8 Марта.
В прошлом году президент России, поздравляя женщин, пожелал, чтобы мужчины брали на себя больше домашних обязанностей.
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