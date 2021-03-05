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Путин назначил важное совещание после 8 марта

05 марта 2021, 15:05  •  202 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Следующая неделя у президента РФ будет очень насыщенной
Через несколько дней глава России Владимир Путин планирует поднять серьезные экономические вопросы. Об этом сообщил в пятницу, 5 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно",
– анонсировал Песков.
Кроме того, Путин в формате телемоста пообщается с турецким президентом Тайипом Эрдоганом: лидеры дадут старт строительству третьего блока атомной электростанции "Аккую", которая возводится в Турции при непосредственном участии корпорации "Росатом", передает РИА "Новости".
Запланированы у президента РФ на следующей неделе также встреча с правительством и ряд других мероприятий и встреч. Но начнется неделя с приятного: Путин по традиции обратится к россиянкам и поздравит их с 8 Марта.
В прошлом году президент России, поздравляя женщин, пожелал, чтобы мужчины брали на себя больше домашних обязанностей.

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