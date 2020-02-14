Путин назначил троих помощников зампредседателя Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил пресс-секретаря бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Олега Осипова помощником заместителя председателя Совета безопасности. Об этом говорится в указе, который был опубликован на официальном портале правовой информации 14 февраля.

Другими указами Путин назначил Сергея Соболева и Михаила Триногу помощниками заместителя председателя Совбеза.

Ранее, в январе, российский лидер назначил Медведева заместителем председателя Совбеза.

В период премьерства Медведева Тринога работал его советником, а Соболев — руководителем службы протокола.

Путин своим указом ввел должность замглавы Совбеза и назначил на этот пост Медведева 16 января. Тем же указом он освободил политика от исполнения премьерских обязанностей, назначив на пост главы правительства главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Госдума приняла закон о введении должности зампреда СБ России 23 января. Закон о создании должности зампреда Совбеза Путин подписал 4 февраля.

Осипов стал пресс-секретарем премьер-министра — замглавы аппарата правительства в сентябре 2018 года. До этого занимал пост первого заместителя главного редактора агентства МИА «Россия сегодня».

Михаил Тринога занимал должность главы секретариата председателя кабмина с мая 2012 года. Ранее он руководил секретариатом Медведева в правительстве в течение трех лет, пока тот был первым вице-премьером. Весь период президентства Медведева чиновник работал его советником.

В первой половине 2000-х Тринога работал замруководителя аппарата правительства, а в 1990-х был замруководителя секретариата премьера.

Сергей Соболев был назначен руководителем протокола премьер-министра в ноябре 2018 года. Ранее он работал на должности директора департамента протокола правительства. С 2008 по 2012 годы руководил управлением президентского протокола.