Путин назначил своё время переговоров с Байденом: "в Тайге связь не ловит"

Президент России Владимир Путин назначил своё время для проведения диалога со своим коллегой Джо Байденом. Он уточнил, что в предстоящие выходные он собирается уехать в тайгу, а "в Тайге связь не ловит".

Президент России Владимир Путин ответил на предложение своего американского коллеги Джо Байдена, что переговоры по наболевшим вопросам можно провести в прямом эфире, но только "в пятницу или понедельник", так как в тайге, куда он собирается отправиться в эти выходные "не ловит связь".

"То есть звонит Байден. например в субботу., а у Путина - 'абонент временно недоступен' – в Тайге связь не ловит», - комментирует Telegram-канал Skabeeva.

Российский лидер давно предлагает провести открытый диалог с Байденом и "готов в любое время".