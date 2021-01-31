Путин назначил Столярова врио главы федеральной территории «Сириус»

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации в субботу, 30 января.

«Постановляю назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», — следует из документа.

В конце декабря глава государства поручил проработать вопрос об экономических основах деятельности «Сириуса» как федеральной территории.

Проект закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие Конституции РФ», внесенный в Госдуму главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом в ноябре, был одобрен Советом Федерации 16 декабря.

Согласно тексту закона, «Сириус» станет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами, в том числе передаваемыми ему Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

Государственный и муниципальный контроль на территории будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ. Бюджет федеральной территории «Сириус» начнет формироваться с 2022 года.

Также документом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории — до 31 декабря 2025 года.

«Сириус» протянется по черноморскому побережью Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.