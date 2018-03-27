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Путин назначил специалиста по Ближнему Востоку замглавой МИД России
27 марта 2018, 15:09 • 139 • Политика
Указа о назначении Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел России вступает в силу с момента своего подписания - 27 марта 2018 года.
Своим указом президент России Владимир Путин назначил дипломата Сергея Вершинина на должность заместителя главы отечественного МИД.
Новости о важных кадровых перестановках приходят из российского министерства иностранных дел. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового замглавы ведомства.
Так, заместителем министра иностранных дел России стал Сергей Вершинин. Указ о его назначении на новую должность уже опубликован на сайте правовой информации.
Он вступает в силу с момента своего подписания - 27 марта 2018 года. Отметим, до своего назначения Вершинин с 2005 года занимал пост директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
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