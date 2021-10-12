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Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском Федеральном округе

12 октября 2021, 21:05  •  61 • Политика
Президент России Владимир Путин 12 октября издал указ о назначении своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском Федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Также 12 октября Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Ярославской области». Согласно документу, на эту должность назначен Михаил Евраев.
Ранее, 4 октября, президент принял отставку главы Владимирской области Владимира Сипягина. Исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Авдеев.
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