Путин назначил Серышева полпредом в Сибирском Федеральном округе

Президент России Владимир Путин 12 октября издал указ о назначении своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском Федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Также 12 октября Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Ярославской области». Согласно документу, на эту должность назначен Михаил Евраев.

Ранее, 4 октября, президент принял отставку главы Владимирской области Владимира Сипягина. Исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Авдеев.