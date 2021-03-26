Путин назначил сенатора Мельниченко врио главы Пензенской области

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 марта, подписал указ о назначении сенатора Олега Мельниченко врио главы Пензенской области. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Пензенской области», — говорится в публикации.

Ранее, 22 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был арестован Басманным судом Москвы на два месяца. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток. Белозерцев вину не признал.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей.

23 марта Путин подписал указ об отставке губернатора Белозерцева.

Вслед за ним в отставку ушло правительство региона.