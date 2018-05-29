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Путин назначил самого молодого в стране главу региона

29 мая 2018, 16:09  •  85 • В России

Во вторник, 29 мая, на смену "губернаторопаду" пришел процесс заполнения образовавшихся в результате кадровых назначений вакансий. Владимир Путин назначил исполняющих обязанности в два региона, потерявших своих руководителей при формировании нового правительства.

Первым на встрече с президентом предложение возглавить Тюменскую область получил мэр Тюмени Александр Моор. Таким образом тенденция, о которой накануне писала "КП", повышать зарекомендовавших себя мэров крупных городов, получила продолжение.

Прежний тюменский губернатор Владимир Якушев возглавил Минстрой, но Моор считает важным продолжить начатую им работу.

- Оперативные задачи - это, конечно, сохранить управляемость, преемственность, обеспечить реализацию всех проектов, которые были начаты, - сказал он. - Конечно, неожиданным было это назначение.

44-летний Моор родился в Тюменской области и окончил Тюменский университет по специальности "банковское дело и аудит". Пять лет работал заместителем губернатора региона, в 2011 году был избран мэром Тюмени. В 2016 году был даже признан лучшим мэром России, женат, воспитывает четверых детей.

А вот с назначением и.о. главы Ямало-Ненецкого округа замгубернатора округа по экономике Дмитрия Артюхова титул самого молодого руководителя региона утратил калининградский губернатор Антон Алиханов. 30-летний сын депутата Тюменской Думы Артюхов на полтора года моложе калининградского коллеги. Предыдущий глава округа Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов, начатую им работу продолжит зам.

Дмитрий Артюхов закончил Финансово-экономический институт ТюмГУ, с 2010 года работал в аппарате губернатора округа, в 2014 году перешел на должность помощника губернатора, в 2016 стал его заместителем.

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