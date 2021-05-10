Путин назначил Рябкова представителем президента по вопросу выхода из ДОН

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИДа Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Распоряжение опубликовано в воскресенье, 9 мая, на официальном портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в тексте документа.

5 мая стало известно, что правительство РФ постановило одобрить и представить главе государства предложение о денонсации ДОН.

За несколько дней до этого российская сторона заявила, что останется в Договоре по открытому небу, если к его соблюдению решат вернуться США.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил «Известиям», что на принятие такого решения у Вашингтона есть время до конца месяца.

Гаврилов уточнял, что после того, как правительство представит Путину законопроект о денонсации договора, он поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания. Затем начнется шестимесячный срок, предшествующий фактическому выходу России из договора.

Ранее, 16 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба ДОН висит на волоске. До этого Рябков указывал США на то, что судьба договора должна быть определена до конца мая. Он отмечал отсутствие интереса Вашингтона к возвращению в ДОН.

Американская сторона заявляла, что решение по будущему участию США в ДОН пока еще не принималось. 7 апреля в Госдепартаменте США отмечали, что Вашингтон активно изучает вопросы, связанные с соглашением, а также консультируется с союзниками и партнерами.

ДОН был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Договор позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

США вышли из него 22 ноября 2020 года. В ответ Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация. До тех пор, пока процесс не закончен, Москва продолжает соблюдать все обязательства по договору.