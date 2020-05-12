|
Путин назначил Рассохова зампредом СК РФ
12 мая 2020, 18:55 • 45 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя СК РФ. Соответствующий документ опубликован во вторник, 12 мая, на официальном портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.
Документ вступает в силу со дня подписания.
22 апреля Путин освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета, руководителя Главного военного следственного управления комитета генерал-полковник юстиции Александра Сорочкина. Также Сорочкина уволили с военной службы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 мая 2020, 05:10
|
10 мая 2020, 08:56
|
06 мая 2020, 22:10
|
06 мая 2020, 02:10
|
12 мая 2020, 03:55
|
08 мая 2020, 01:10
|
11 мая 2020, 11:55