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Путин назначил Рассохова зампредом СК РФ

12 мая 2020, 18:55  •  45 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя СК РФ. Соответствующий документ опубликован во вторник, 12 мая, на официальном портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.
Документ вступает в силу со дня подписания.
22 апреля Путин освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета, руководителя Главного военного следственного управления комитета генерал-полковник юстиции Александра Сорочкина. Также Сорочкина уволили с военной службы.

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