Путин назначил пятерку членов ЦИК

Президент России Владимир Путин назначил пять человек в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на период 2021–2026 годы. Об этом сообщила в пятницу, 19 марта, пресс-служба ЦИК РФ в Telegram-канале.

В состав Центризбиркома вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Полномочия действующего состава закончатся в этом месяце. Новый состав утвержден на пять лет.

Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов, пять из них утверждает президент России, пять — Совет Федерации и еще пять — Государственная дума. Обе палаты уже утвердили пятерки членов ЦИК.

Совет Федерации включил в состав ЦИК зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, председателя избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину, главу городского округа Красногорск в Московской области Эльмирау Хаймурзину, а также действующих членов комиссии Бориса Эбзеева и Евгения Шевченко.

Государственная дума утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции «Единой России» Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также действующих членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.

В 2026 году состав Центризбиркома снова переизберут. Памфилову на должность председателя Центризбиркома назначили 28 марта 2016 года.

Накануне 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал разглашать состав ЦИК по квоте главы государства.