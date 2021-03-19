Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
Главная / Политика

Путин назначил пятерку членов ЦИК

19 марта 2021, 17:20  •  87 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил пять человек в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на период 2021–2026 годы. Об этом сообщила в пятницу, 19 марта, пресс-служба ЦИК РФ в Telegram-канале.
В состав Центризбиркома вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.
Полномочия действующего состава закончатся в этом месяце. Новый состав утвержден на пять лет.
Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов, пять из них утверждает президент России, пять — Совет Федерации и еще пять — Государственная дума. Обе палаты уже утвердили пятерки членов ЦИК.
Совет Федерации включил в состав ЦИК зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, председателя избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину, главу городского округа Красногорск в Московской области Эльмирау Хаймурзину, а также действующих членов комиссии Бориса Эбзеева и Евгения Шевченко.
Государственная дума утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции «Единой России» Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также действующих членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.
В 2026 году состав Центризбиркома снова переизберут. Памфилову на должность председателя Центризбиркома назначили 28 марта 2016 года.
Накануне 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал разглашать состав ЦИК по квоте главы государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
19 марта 2021, 03:35
Путин назначил своё время переговоров с Байденом: "в Тайге связь не ловит"
19 марта 2021, 13:40
Киев готов отказаться от Харькова и Одессы - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политоло...
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попрос...
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 14:20
Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"
13 марта 2021, 16:30
Россия опозорена. Пора сказать Олимпиаде гуд-бай
14 марта 2021, 08:05
Гитлер рыдает от зависти: В Одесской области проходит реформа образования
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства американцев
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.