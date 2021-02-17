Путин назначил Поликанова заместителем главы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 февраля, на официальном портале правовой информации.

«Назначить Поликанова Дмитрия Валериевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Летом прошлого года пост главы Россотрудничества покинула Элеонора Митрофанова, которая позже стала послом Российской Федерации в Болгарии. Ее на должности главы Россотрудничества заменил депутат Государственной думы Евгений Примаков.

45-летний Поликанов работал в российском представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК), а также во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и ЦИКе партии «Единая Россия».

С 2019 года он занимал должность заместителя руководителя и советника исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).