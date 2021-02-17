|
Путин назначил Поликанова заместителем главы Россотрудничества
17 февраля 2021, 21:50 • 83 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 февраля, на официальном портале правовой информации.
«Назначить Поликанова Дмитрия Валериевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Летом прошлого года пост главы Россотрудничества покинула Элеонора Митрофанова, которая позже стала послом Российской Федерации в Болгарии. Ее на должности главы Россотрудничества заменил депутат Государственной думы Евгений Примаков.
45-летний Поликанов работал в российском представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК), а также во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и ЦИКе партии «Единая Россия».
С 2019 года он занимал должность заместителя руководителя и советника исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2021, 19:20
|
13 февраля 2021, 18:35
|
15 февраля 2021, 20:05
|
13 февраля 2021, 04:50
|
16 февраля 2021, 03:25
|
14 февраля 2021, 00:05
|
12 февраля 2021, 13:15