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Путин назначил Поликанова заместителем главы Россотрудничества

17 февраля 2021, 21:50  •  83 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 февраля, на официальном портале правовой информации.
«Назначить Поликанова Дмитрия Валериевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Летом прошлого года пост главы Россотрудничества покинула Элеонора Митрофанова, которая позже стала послом Российской Федерации в Болгарии. Ее на должности главы Россотрудничества заменил депутат Государственной думы Евгений Примаков.
45-летний Поликанов работал в российском представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК), а также во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и ЦИКе партии «Единая Россия».
С 2019 года он занимал должность заместителя руководителя и советника исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

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