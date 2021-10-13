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Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде
13 октября 2021, 14:35 • 41 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом страны в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован 13 октября.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде»,— говорится в документе.
Другим указом президент освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.
Ранее, 27 августа, сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде. Сама Поклонская отмечала, что ей интересна дипломатическая деятельность.
Наталья Поклонская была депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам. В мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым.
Республика Кабо-Верде (также Республика Зеленого Мыса) — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. В прошлом — колония Португалии, получившая независимость в 1970-х годах прошлого века.
Владимир Соколенко являлся послом России в Кабо-Верде с 2018 года.
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