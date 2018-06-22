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Путин назначил Патрушева секретарем Совбеза, а Юмашева — советником на общественных началах

22 июня 2018, 15:39  •  44 • В России

Владимир Путин завершил серию переназначений руководства администрации президента, сохранив при этом общую линию, обозначенную еще на прошлой неделе. Все ключевые фигуры остались на своих местах.

Самым ярким указом этой пятницы стал указ о назначении секретарем Совета безопасности Николая Патрушева, но большой новости в этом нет — Патрушев занимает эту должность уже десять лет, с мая 2008 года. И то, что Владимир Путин не стал ничего менять, означает удовлетворенность президента работой Совбеза.

Переназначена на свою должность и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Два месяца назад, передавая Путину ежегодный отчет о работе, она получила одобрение своей деятельности, и не было сомнений, что получит новое предложение.

Анна Кузнецова. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Больше всего шума наделало распоряжение о назначении советником президента на общественных началах Валентина Юмашева — зятя Бориса Ельцина, бывшего главы администрации первого президента страны и, между прочим, бывшего журналиста «Комсомольской правды». Появились даже конспирологические версии, что повлияла роль, которую Юмашев сыграл в недавно вышедшем на экраны фильме «Дело Собчака». Правда, как заявила замдиректора Ельцин-центра Людмила Телень, он занимал эту должность 18 последних лет и его статус не изменился. Поэтому и тут сенсации не случилось.

Валентин Юмашев назначен советником президента на общественных началах .Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советником президента стал глава правительства Чечни Абубакар Эдельгериев, а отдельным указом Владимир Путин назначил глав девятнадцати управлений администрации президента.

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