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Путин назначил нового замминистра МВД и глав полиции трех регионов

02 июня 2020, 01:55  •  69 • Политика
Указом президента России Владимира Путина начальником следственного департамента МВД РФ назначен генерал-майор полиции Сергей Лебедев. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. Лебедеву присвоено звание генерал-майора юстиции.
Также, по данным РЕН ТВ, глава государства назначил начальников трех региональных главков МВД, а также заместителя начальника ГУ МВД Москвы и главы УВД Центрального округа столицы.
Ранее 1 июня журналисты РБК со ссылкой на свои источники сообщали о назначении генерал-майора Игоря Зиновьева на пост заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника полиции. До этого Зиновьев занимал должность главы УВД по Центральному административному округу Москвы. По данным РЕН ТВ, на его место назначен полковник Станислав Сулаков.
Также назначения получили полковник Сергей Костенко — на пост начальника управления МВД по ЯНАО, полковник Валерий Саржин — на пост начальника МВД России по Смоленской области и полковник Андрей Сицкий — на пост главы МВД по Республике Коми.
«Тем же указом <...> президент освободил от должности начальника ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенанта Юрия Стерликова», — рассказал собеседник журналистов телеканала.
Генерал-майор Сергей Лебедев окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Начинал карьеру в Рязани, затем более 10 лет проработал в Свердловской области, дослужившись до первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД по региону. В 2016 году вернулся в Рязань в качестве начальника следственного управления регионального главка. В мае 2018 года он был назначен на пост начальника ГУ МВД по Рязанской области.
Его предшественник на посту СД МВД Александр Романов ушел в отставку после скандала с расследованием уголовного дела в отношении его подчиненных — в апреле 2020 года были задержаны заместитель начальника СД МВД Александр Краковский и генерал Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. По данным источников РЕН ТВ, они получили взятку от предпринимателя, владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, который является фигурантом дела о мошенничестве на $10 млн.

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