Путин назначил нового посла в Афганистане

Дмитирий Жирнов назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане. Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным в среду, 29 апреля.

Другим указом глава государства уволил предшественника Жирнова, Александра Мантыцкого, с должности посла.

До этого Жирнов работал советником-посланником посольства России в США. В декабре 2017 года российский лидер присвоил ему ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

В феврале российский лидер сменил посла в Венесуэле — им стал Сергей Мелик-Багдасаров. С 2009 года этот пост занимал Владимир Заемский.