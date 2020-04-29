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Путин назначил нового посла в Афганистане
29 апреля 2020, 19:10 • 31 • Политика
Дмитирий Жирнов назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане. Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным в среду, 29 апреля.
Другим указом глава государства уволил предшественника Жирнова, Александра Мантыцкого, с должности посла.
До этого Жирнов работал советником-посланником посольства России в США. В декабре 2017 года российский лидер присвоил ему ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
В феврале российский лидер сменил посла в Венесуэле — им стал Сергей Мелик-Багдасаров. С 2009 года этот пост занимал Владимир Заемский.
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