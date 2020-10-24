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Путин назначил нового посла России в Словакии
24 октября 2020, 01:20 • 35 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 октября, назначил Игоря Братчикова послом РФ в Словакии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Нaзначить Брaтчикова Игoря Бoрисовича чрeзвычайным и пoлномочным пoслом Рoссийской Фeдерации в Слoвацкой Рeспублике», — гoворится в укaзе глaвы гoсударствa.
Ранее этот пост занимал Алексей Федотов, он был послом с 2014 года. Глава государства освободил его от должности другим указом.
Братчиков окончил Московский государственный институт международных отношений в 1979 году. С 1998 по 2000 год он был советником-посланником посольства России в Германии. Затем возглавлял Четвертый и Третий Европейские департаменты МИД России. Позже дипломат стал послом России в Швейцарии и Лихтенштейне. До нового назначения был послом МИДa по особым поручениям.
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