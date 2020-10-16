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Путин назначил нового посла России в Литве

16 октября 2020, 21:50  •  46 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Исакова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Литве. Соответствующий указ опубликован 16 октября на портале правовой информации.
Другим указом Путин уволил с должности посла в Литве предшественника Исакова — Александра Удальцова. Он занимал эту должность с 2013 года.
Ранее Исаков исполнял обязанности директора департамента Северной Америки в МИД РФ.
В апреле Путин сменил посла РФ в Афганистане — им стал Дмитрий Жирнов.

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