Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В правительстве Крыма поддержали идею о двойном названии республики
Гвардия Порохоботов за средства госбюджета
В Луганске задержали завербованного Украиной психопата, который причастен к гром...
В США заявили о планах выделить Украине ещё $141,5 млн помощи
Главная / Политика

Путин назначил нового посла России в Албании

16 сентября 2019, 21:24  •  52 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Афанасьева послом России в Республике Албания. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.
Новый посол служит в системе МИД с 1980 года. В разные годы работал на различных дипломатических должностях, в том числе занимал пост советника посольства России во Франции, директора Департамента информационного обеспечения внешнеполитического ведомства. С 2005 по 2010 год занимал должность посла России в Эфиопии и по совместительству являлся постпредом России при Африканском союзе.
Другим указом Путин освободил от соответствующей должности предшественника Афанасьева, Александра Карпушина. В конце марта этого года его и еще одного российского дипломата Албания объявила персонами нон грата. Республика сделала это вслед за странами Евросоюза (ЕС), которые выслали сотрудников российских дипмиссий в связи с «делом Скрипалей».
«Деятельность высылаемых дипломатов не соответствует их дипломатическому статусу», — приводит Албанское телеграфное агентство слова соответствующего заявления албанского МИДа.
27 марта США и некоторые страны ЕС объявили о высылке более 100 сотрудников российских дипмиссий в связи с «делом Скрипалей».
Британский шпион и бывший полковник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в одном из парков в городе Солсбери в Великобритании. Британская сторона обвиняет в покушении на отца и дочь Россию, считая, что их отравили нервно-паралитическим ядом. Москва опровергает все обвинения. В ответ на высылку из Великобритании российских дипломатов российская сторона выслала более 20 сотрудников британской дипмиссии в России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
16 сентября 2019, 09:39
Песков не исключил, что атаки на Saudi Aramco могут обсудить на встречах Путина в Анкаре
16 сентября 2019, 21:24
Путин назначил нового посла России в Албании
16 сентября 2019, 19:24
Небензя призвал не спешить с выводами о виновниках атаки на саудовские объекты
16 сентября 2019, 21:24
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
16 сентября 2019, 18:09
Оскорбил Путина и пытается рассорить Церкви: "Не трус" Габуния готовит новую провокацию
16 сентября 2019, 18:09
Секреты интеграции? Лукашенко будет скандалить, а Россия постарается "все сделать правильно"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2019, 01:54
"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "до...
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" ...
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
14 сентября 2019, 20:39
"Способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море": NI восхитила стремительность русского "Шквала"
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревестника"
14 сентября 2019, 04:24
В случае военного конфликта с Россией...
13 сентября 2019, 02:09
«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали обвинения в размещении ракет в Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.